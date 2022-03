La Mondaino Young Orchestra celebra il grande saxofonista Gerry Mulligan

Domenica 27 marzo, alle ore 17, il Teatro Dimora di Mondaino ritorna ad accogliere la MYO - Mondaino Young Orchestra con il concerto dal titolo MYO meets Mulligan. A 26 anni dalla scomparsa di Gerry Mulligan la MYO celebra il grande saxofonista, compositore e arrangiatore statunitense, uno dei fondatori e massimi esponenti del cosiddetto cool jazz. Con l'obiettivo di divulgare tra i giovani la conoscenza e la cultura jazzistica, MYO meets Mulligan sarà uno spettacolo e un viaggio a ritroso nel tempo che ripercorrerà la carriera e i successi del baritonista newyorkese, fino al suo incontro con l'Italia, paese che lo ha adottato e che ne ha fortemente segnato la vita e la produzione. Il concerto sarà realizzato in collaborazione con il M° Mario Marzi, 1° Sax dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e responsabile per l'Italia della Gerry Mulligan Publisher. MYO meets Mulligan segnerà l'apertura della stagione concertistica della giovane jazz band di Mondaino, che vedrà i ragazzi guidati dal M° Michele Chiaretti come unici rappresentanti per l'Italia al Summa Cum Laude, il festival mondiale delle orchestre giovanili che si svolgerà a Vienna dal 1° al 6 luglio 2022. In occasione del concerto si potrà visitare nello spazio D.E.A., il foyer del Teatro Dimora, la mostra Respiri persi di Andrea Bonetti tra gli artisti di ALMA – Associazione Libera Marchigiana Animatori (www.almanimatori.com).

Ingresso libero – prenotazione consigliata. In ottemperanza al Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 (dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l’accesso in teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato). Si consiglia la prenotazione alla mail: teatrodimora@arboreto.org indicando nome, cognome, numero di telefono e n° posti, oppure telefonando al 333.3474242.





Jazz band formata da ragazzi tra i 12 e i 25 anni e nata nel 2011, la MYO - Mondaino Young Orchestra si è affermata nella didattica jazzistica giovanile come realtà di riferimento nel territorio tra Romagna e Marche, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale (tra gli altri, nel 2013 e nel 2014 è stata premiata al Teatro Ariston di Sanremo con il "Global Education Award" come miglior progetto musicale scolastico al mondo). Nel 2013 è stata premiata dall'Amministrazione Provinciale di Rimini per "...l'opera di diffusione della cultura musicale verso i giovani e per la promozione nel mondo dell'immagine di Mondaino". Nel 2017 è stata premiata con il "Premio Rosa dell'Umbria - Targa speciale alla Musica" per "essersi distinta nella diffusione della cultura e per la qualità e unicità del progetto musicale".La mission della MYO è da sempre la riscoperta storica e artistica della cultura jazzistica attraverso strumenti quali il "Laboratorio di rieducazione al jazz tradizionale", progetto che ha formato negli anni numerosi ragazzi di talento, che hanno poi proseguito il loro percorso in conservatori e scuole di alta formazione, studiando con i migliori Maestri nel panorama nazionale. La MYO vanta al suo attivo due dischi, numerosi concerti e collaborazioni di prestigio con alcuni dei più famosi jazzisti italiani a livello internazionale, tra i quali Gabriele Mirabassi, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Antonello Salis e Luca Sirianni.