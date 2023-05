La mostra "Una vita contro la mafia" prosegue la propria "missione" a tappe per sostenere la legalità

In occasione della Giornata della Legalità, Santarcangelo in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini e Fondazione Culture Santarcangelo, propone un calendario di iniziative che prenderà avvio martedì 23 maggio e proseguirà nel corso dell’estate.

Proprio in questa data simbolica – che dall’attentato di Capaci è diventata momento di riflessione e ricordo di tutte le vittime delle stragi mafiose – si apre il calendario di eventi dedicati al tema della legalità che vedrà come primi protagonisti i ragazzi e le ragazze del progetto Let’s Revolution! di Teatro Patalò in un itinerario di letture urbane a partire da alcuni testi tratti dalle biografie della rete delle biblioteche della legalità di cui la Baldini fa parte dallo scorso 2022.

Il percorso partirà da piazzetta Nino Pedretti per far poi tappa allo Sferisterio e concludersi alla Baldini dove lascerà posto all’inaugurazione ufficiale della mostra “Una vita contro la mafia” ideata dagli studenti del corso di Grafica dell’Istituto Einaudi-Molari e realizzata in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità della Provincia di Rimini. La mostra, allestita per la prima volta a Rimini il 23 maggio 2022, trentennale della strage di Capaci, prosegue il suo viaggio a tappe tra i Comuni aderenti all’Osservatorio, e dopo Cattolica e Bellaria Igea Marina arriva nei luoghi della cultura di Santarcangelo.

Dopo il saluto della sindaca Alice Parma, del sindaco di Bellaria-Igea Marina, sede della segreteria dell’osservatorio, Filippo Giorgetti, della presidente dell’Unione di Comuni Valmarecchia Stefania Sabba, è in programma la proiezione della video-inchiesta sullo stato delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio provinciale “Rimini contro le mafie”, realizzata dal giornalista Mirco Paganelli in collaborazione con l’Osservatorio.

La mostra avrà la caratteristica di un’installazione diffusa allestita presso la galleria Baldini, il Museo etnografico e il Museo storico archeologico e potrà essere vista fino al 28 luglio negli orari di apertura degli istituti culturali.

Gli eventi, proseguono poi giovedì 8 giugno alle 21:00 presso il parco del Met con l’incontro con Ivan Placanica di Goel Bio, una cooperativa di aziende agricole che si oppongono alla ‘ndrangheta. L’iniziativa è promossa dal Gruppo di Acquisto solidale di Santarcangelo in collaborazione con FoCuS.

Venerdì 28 luglio, infine, alle ore 21:00 al Musas l’esposizione si chiude con l’evento “Racconti di vita” che vedrà l’accompagnamento musicale della scuola “Giulio Faini” di Santarcangelo.