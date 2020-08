La musica che omaggia il cinema: un viaggio da Federico Fellini a Nino Rota ed Ennio Morricone

Concerto e film in programma giovedì 6 agosto, ore ore 21,15, all'Arena Lido di Rimini per uno spettacolo che vuole omaggiare i grandi di musica e cinema.

Nell’anno del centenario della nascita di Federico Fellini il concerto rende omaggio al grande regista riminese grazie alle splendide musiche che Nino Rota scrisse per i suoi film. Un progetto unico e esclusivo per l’Arena Lido ideato dal maestro Stefano Nanni per emozionarsi e godere di una musica immortale. Durante la serata saranno eseguite le indimenticabili colonne sonore di capolavori quali Amarcord, Otto e Mezzo, La Strada, La Dolce Vita, I Vitelloni, Le notti di Cabiria ecc. Il concerto sarà un’occasione per rendere omaggio anche ad Ennio Morricone di cui saranno eseguite le indimenticabili colonne sonore che scrisse per registi del calibro di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore e Roland Joffé per pellicole come Giù la testa, Il buono, il brutto, il cattivo, Nuovo Cinema Paradiso e The Mission.

Lo spettacolo sarà arricchito dalle proiezioni delle immagini dei relativi film per far rivivere al pubblico i momenti più belli di ogni pellicola e per celebrare due tra i più grandi compositori della musica da film a livello internazionale che con le loro opere hanno contribuito a rendere il grande cinema italiano famoso in tutto il mondo.

Tra i protagonisti dello spettacolo il pianista, compositore e arrangiatore Stefano Nanni, un artista conosciuto a livello internazionale nel mondo dello spettacolo che abbiamo più volte visto dirigere l’orchestra di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana.

Biglietto: 10 € intero, 8 € ridotto (studenti <26 e over 65).