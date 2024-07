La musica è protagonista del Centro Culturale Vittorio Belli: gli appuntamenti

Prezzo non disponibile

Si alza il sipario nella serata di martedì 9 luglio (ore 20:45) presso il Centro Culturale "Vittorio Belli" di Bellaria Igea-Marina su un viaggio emozionale tra lirica, poesia e melodia. Note di prima estate è il nome del progetto che unisce tre arti e tre artisti differenti, Gladys Rossi, soprano dal talento indiscusso, e il sassofonista Luca Quadrelli e Lara Stacchini, voce narrante, mettono in scena un appuntamento suggestivo e coinvolgente che abbraccia in un unico momento diverse sensibilità. Una serata dove eleganza ed emozione si uniscono in un'atmosfera perfetta.

Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, proseguiranno per l'intera stagione estiva con i martedì di #bellidimusica fino al 3 settembre (ore 20:45), rassegna realizzata in collaborazione con ProLoco di Bellaria Igea-Marina.

In caso di maltempo le iniziative avranno luogo all'interno del Centro Vittorio Belli