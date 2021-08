La notte di San Lorenzo con J-Ax e visite al planetario per ammirare le stelle

La notte di San Lorenzo ha sempre un grande fascino. Tutti con il naso all’insù per scorgere una stella cadente ed esprimere un desiderio nella speranza che si avveri. In Emilia-Romagna sono tante le iniziative dedicate a questa notte magica. Sulla Riviera Romagnola la tradizione vuole che in questo giorno ci si debba immergere in mare 7 volte per purificarsi e attrarre a sé fortuna e felicità, come recita anche il detto “A San Lorenzo un bagno vale per sette”. E’ questo il motivo per cui fin dai tempi antichi dall’entroterra moltissime persone raggiungevano in pellegrinaggio la costa.

A Riccione la notte di San Lorenzo si vive insieme a J-Ax. Il rapper, cantautore e produttore discografico italiano sarà ospite, a partire dalle 21 nel piazzale Roma, di “Deejay On Stage” per riproporre i suoi più acclamati successi. A condurre la serata ci sarà Rudy Zerbi. Il giorno stesso, dalle 14:30 alle 18:30, sarà effettuata la consegna dei biglietti presso il Palazzo del Turismo di Riccione, che avverrà contestualmente alla verifica del green pass obbligatorio (https://www.riccione.it/it/eventi/evento/deejay-on-stage-2021).



Mentre dal 10 al 13 agosto l’ Osservatorio Astronomico Niccolò Copernico di Saludecio (Rn) organizza delle aperture speciali in occasione di San Lorenzo, dalle 22 alle 24 circa. L’Osservatorio ha predisposto gli spazi all’aperto nel rispetto delle regole del distanziamento anti Covid. Mascherina obbligatoria. La partecipazione a questi e a tutti gli eventi organizzati dall’Osservatorio è consentita previo tesseramento annuale, al costo di € 6 per persone dagli 8 anni in su. Sul sito ci si può iscrivere attraverso un form (https://www.osservatoriocopernico.org/contatti/) per accelerare i tempi del tesseramento. Unico osservatorio in provincia di Rimini, da oltre 40 anni opera nella divulgazione della scienza astronomica. Dotato di due telescopi, uno per la sola ricerca scientifica e uno riservato agli appuntamenti con il pubblico, la struttura è aperta ai soci tutti i sabati sera dell’anno, dalle ore 22.00 (www.osservatoriocopernico.org).