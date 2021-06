La "Notte romantica 2021" torna a Verucchio

A Verucchio si celebra l’amore con la “Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia”, evento che si celebra da sei anni a questa parte il sabato seguente il Solstizio d’Estate. L’appuntamento è sabato 26 giugno dalle 18.30. Per l’occasione Verucchio trasforma Piazza Malatesta in una bottega di pittura sotto le stelle per le coppie. Inoltre il Museo Civico Archeologico e Rocca Malatestiana resteranno aperti fino a notte con possibilità di visite guidate alle 17 e alle 21.30 e nell’occasione sarà inaugurata una mostra degli artisti locali in Sala Magnani che resterà visitabile fino al 18 luglio. In caso di maltempo, l’evento si terrà nel Salone della Rocca Malatestiana. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (i posti sono limitati a 60) e ci si può iscrivere attraverso il sito appennello.com o mediante eventbrite, la piattaforma di eventi online più diffusa al mondo, al seguente link https://www.eventbrite.it. Per prenotare le visite guidate di metà pomeriggio e tarda serata i riferimenti sono invece 0541-670280 e archeologicoverucchio@atlantide.net