La performer Elena Bastogi sarà la nuova ospite al Krakk

Venerdì 25 febbraio, alle ore 19.00, la prova aperta al Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo (ingresso gratuito) sarà con la performer Elena Bastogi, nuova ospite di KRAKK, progetto di residenze artistiche annuali promosso da Santarcangelo Festival sotto la direzione artistica di Tomasz Kirenczuk. Dopo due intense settimane di lavoro, la performer presenta al pubblico la sua ultima ricerca senza titolo (mâcher ses mots) – figuration attempt #2: un gioco di e con le parole, per carne, lettere e carta stagnola, un solo sul rapporto tra espressione e realtà.

Nata in Toscana nel 1995, ha studiato arti visive all’Accademia di Brera, lavorando principalmente con la fotografia. Successivamente si è formata con Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri in Teatro Valdoca, Lucia Palladino, Sofia Dias e Vítor Roriz nell’ambito di Pacap2 a Forum Dança di Lisbona, dove ha cominciato a prendere forma il progetto ospite di Krakk. Dal 2019 vive a Roma, dove ha frequentato il Master in Studi e Politiche di Genere all’Università Roma Tre. Lavora per fivizzano27 e Bluemotion all’Angelo Mai. Dal 2020 è aiuto regia di Alexia Sarantopoulou per lo spettacolo Emilio, debuttato a Santarcangelo Festival nel 2021.

In senza titolo (mâcher ses mots) – figuration attempt #2, Elena circola, esitante ma non troppo, intorno al cruccio del dare i nomi alle cose. Indugia sull’insofferente quanto antica lotta con i nomi, sul conflitto amoroso e violento con il linguaggio, con il suo agire sul corpo, sui corpi, ma rivela un rendere grazie alle parole. Si domanda come possano diventare materia sovversiva. senza titolo (mâcher ses mots) – figuration attempt #2 ha la forma di una lettera d’amore, di mancanza, di filosofia, di cuccioli, di rivoluzione.