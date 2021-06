La Piccola Compagnia Dammacco porta in scena "l'inferno e la fanciulla"i all’Arboreto

L’Arboreto – Teatro Dimora all’interno del percorso di artisti in residenza, presenta la Piccola la Compagnia Dammacco alla comunità di Mondaino, con tre spettacoli: martedì 29 giugno L’inferno e la fanciulla, martedì 6 luglio Studio per Apparizioni e martedì 20 luglio Spezzato è il cuore della bellezza, in scena sempre alle ore 21.Nel corso di questi mesi la Piccola Compagnia Dammacco ha costruito con sensibilità un dialogo intenso con la comunità che li ha accolti anche grazie a progetti condivisi con Comune di Mondaino, Pro Loco di Mondaino e Associazione Turistica di Mondaino e del Torrente Tavollo: Piccola Biblioteca di Mondaino; Laboratorio di teatro Autoritratto. Ora la Piccola Compagnia Dammacco, che ha scelto Mondaino come fissa dimora artistica e di vita, decide di presentarsi al pubblico con due spettacoli di repertorio e una prova aperta.

Il primo si terrà martedì 29 giugno alle ore 21 ed è L'inferno e la fanciulla con Serena Balivo diretta da Mariano Dammacco. L’inferno e la fanciulla è un monologo con drammaturgia originale composta da Mariano Dammacco insieme all’interprete Serena Balivo. I linguaggi scelti sono quelli dell’allegoria e dell’umorismo, affiancati da una lingua altra, poetica. In scena, l’attrice interpreta una surreale bambina, la fanciulla, e conduce gli spettatori in un suo personale viaggio all’inferno, non l’inferno delle anime dannate, bensì l’inferno che a volte ci sembra di vivere nella nostra quotidianità. Ingresso a contributo libero, prenotazione obbligatoria tramite mail: teatrodimora@arboreto.org.