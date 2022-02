La pittrice Stefania Nataloni in mostra a Cattolica

Sabato 12 febbraio, ore 17, continua l’iniziativa Arte@Serra a Cattolica con la pittrice cattolichina Stefania Nataloni che espone i suoi quadri nel negozio del giovane imprenditore pesarese Filippo Esposto. Stefania Nataloni, ha sempre amato l’arte e ha voluto migliorare la sua tecnica frequentando il Centro di Arti Figurative di Riccione. Il suo primo maestro è stato Agim Sulaj, il noto e premiato artista albanese residente a Rimini che al Borgo di San Giuliano ha realizzato i murales dedicati alla migrazione e a Federico Fellini. Per Stefania, la pittura e “un viaggio in un altra dimensione”, come lei stessa dice, fortemente ispirata dai suoi viaggi in oriente (tra cui India, Birmania, Tailandia, Vietnam). Attualmente ha una predilezione per i ritratti e dipinge usando olio su tela. Filippo e Stefania sono stati presentati da Diego Olivieri, da cui è nata l’idea del format che coinvolge gli artisti di Cattolica nel verde negozio di via Milazzo, che sta piacendo molto alla realtà cattolichina. L’invito è aperto a tutti. Per informazioni: 334 1547552

L’esposizione Arte@Serra con la pittrice Stefania Nataloni di sabato 12 febbraio alle 17 è a Cattolica in via Milazzo (traversa di via Mancini, a sinistra del Palazzo del Turismo), presso il negozio Serra Cattolica, nella Galleria del Mercato.