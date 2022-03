La rassegna “Musica e Maestri” ospita il concerto di Lorenzo Semprini

Per la rassegna “Musica e Maestri” domenica 13 marzo alle ore 17, canterà sul palco del Lavatoio di Santarcangelo di Romagna Lorenzo Semprini & 44 band. Il concerto vedrà protagoniste le canzoni dell'album "44" uscito ad Ottobre, alcune rivisitazioni particolari di brani di Francesco De Gregori, The Gaslight Anthem, Bruce Springsteen ed alcune sorprese in anteprima. Ballate folk di confine come Gospel rain e Rimini ‘85, canzoni d’impronta rock come Adrenalina e Lei aspetta e pezzi dalle atmosfere e dalle sonorità più insolite e sorprendenti. 44 è l’album che segna il debutto come solista di Lorenzo Semprini, musicista e cantautore riminese che ha all’attivo cinque dischi con la sua band storica, i Miami & The Groovers, e più di mille live tra Italia, Europa ed Stati Uniti.

La solida band che accompagna Semprini in questo tour è formata da Elisa Semprini al violino, Massimo Marches (chitarre), Fabrizio Flisi (piano e fisarmonica), Pablo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi (basso) e Mario Ingrassia (percussioni). Il concerto fa parte della terza edizione della rassegna "Musica Maestri!" organizzato dalla scuola comunale di musica G. Faini, in collaborazione con Comune di Santrcangelo di Romagna e Santarcangelo dei Teatri.