La rassegna  “Ora e sempre!” presenta il libro “Gli italiani ad Auschwitz” di Laura Fontana 

Dopo le celebrazioni per la Liberazione dello scorso 25 Aprile, la rassegna “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro” prosegue giovedì 28 aprile, alle ore 21, con la presentazione del volume “Gli italiani ad Auschwitz” di Laura Fontana in biblioteca Baldini.

“Gli italiani ad Auschwitz (1943-1945). Deportazioni, «Soluzione finale», lavoro forzato. Un mosaico di vittime” (Museo Statale di Auschwitz-Birkenau, O?wi?cim, 2021) sarà presentato dall’autrice dell’autrice Laura Fontana, storica della Shoah e responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi, in dialogo con Lidia Gualtiero, esperta in didattica della storia e metodologie autobiografiche dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini. L’ingresso all’incontro è libero ma i posti a disposizione sono limitati, quindi è consigliata la prenotazione al numero 0541/356.299 o alla mail biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it. Per partecipare all’incontro sono necessarie la Certificazione verde Covid-19 rafforzata (super green pass) e la mascherina modello Ffp2.

Gli italiani ad Auschwitz è basato sullo studio di un insieme molto ricco e diversificato di fonti, molte delle quali inedite o poco esplorate, il libro getta uno sguardo nuovo sulla storia delle deportazioni degli italiani e delle italiane ad Auschwitz durante i mesi di occupazione della Penisola. Ripercorrendo i percorsi e i destini dei due gruppi di deportati, ebrei e politici, restituiti attraverso un costante confronto tra documenti e memorie, fonti scritte e fonti orali, “Gli Italiani ad Auschwitz” offre al lettore la ricostruzione di una storia plurale e composita di vittime. Gran parte dell’opera è dedicata a raccontare le esperienze di coloro che subirono l’internamento ad Auschwitz, con l’obiettivo di far emergere alcuni elementi comuni nell’esperienza del lager: il lavoro forzato, la violenza fisica e l’offesa al corpo delle donne (tra cui la maternità negata e gli esperimenti criminali di sterilizzazione), la solitudine e la coesione tra reclusi, le strategie di resilienza e il fattore della “fortuna” nel determinare condizioni favorevoli alla sopravvivenza, l’esperienza eccezionale dei pochi bambini sopravvissuti, come le sorelline fiumane Andra e Tatiana Bucci, raffigurate nella foto di copertina con parte della loro famiglia. “Gli Italiani ad Auschwitz” è un’opera appassionata e rigorosa, con la quale Laura Fontana tenta di colmare una lacuna storiografica, ponendo la sfida di provare a scrivere una storia diversa, più completa degli italiani ad Auschwitz e consegna al lettore una narrazione coinvolgente e a più voci, sottraendo dall’oblio tante storie a lungo ingiustamente dimenticate, o tenute ai margini delle ricostruzioni storiche e del racconto pubblico.

Mentre è già disponibile sulla pagina Facebook dei Musei comunali il video sul murale “Don’t cry”, realizzato al Musas da Eron e dedicato al partigiano riminese Adelio Pagliarani, le iniziative di “Ora e sempre!” si concluderanno sabato 30 aprile e domenica 1° maggio con le iniziative per la Festa popolare dei lavoratori – organizzata dall’Anpi nel pomeriggio e nella serata di entrambe le giornate al parco Francolini – e la Festa dell’Agricoltura, tradizionale appuntamento a cura di Cia Romagna in programma a partire dalla mattinata di domenica 1° maggio in piazza Ganganelli e nelle vie del centro.

“Ora e sempre!” è un evento realizzato con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dalla sindaca Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e altre associazioni del territorio, istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, scuole e forze politiche locali.