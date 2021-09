La rassegna “Sopravvissuti” insieme al poeta, musicista e attore, Adriano Engelbrecht

Dal 21 al 28 settembre al Teatro degli Atti di Rimini (Via Cairoli, 42) si svolge “Sopravvissuti”, XIX edizione del festival Le Voci dell’Anima, con la direzione artistica di Maurizio Argàn e Alessandro Carli che propongono un ricco programma di spettacoli teatrali e di danza. Adriano Engelbrecht, poeta, musicista, attore, sarà uno dei protagonisti della serata di giovedì 23 settembre alle ore 21.00 con i versi tratti dalla sua ultima opera "Diversi_Assenti. Un requiem", accompagnato dalla musica di Patrizia Mattioli. Anticiperà la serata un "aperitivo con l'autore" presso il MIER Concept Place (Corso d'Augusto 76, Rimini) alle ore 19.00, durante il quale Adriano Engelbrecht converserà con Alexia Bianchi raccontando la genesi di questi suoi versi, nati all'indomani di un lungo silenzio dovuto ad un doppio lutto personale, "un'esperienza di assenza che fatto spazio alle parole che si affacciavano alla soglia delle labbra". Così si sono formati, compiuti e raccolti piccoli nuclei di versi, che l'autore ha voluto si strutturassero e si confrontassero, in termini più ampi, con la forma del requiem, "versi che si snodano attraverso un procedere di rammemorazioni e invocazioni, metamorfosi, memoria e voce, chiamando in causa l'altro dalla soglia che marca una distanza incolmabile".

?Adriano Engelbrecht nasce in Germania e vive a Parma. Poeta, artista, musicista, attore, ha pubblicato "Dittico Gotico" per Cultura Duemila Editrice (1993), "Lungo la vertebrata costa del cuore" per I Quaderni del Battello Ebbro (2003), "La piscina probatica" per Fedelo's Editrice (2006), "Tristano" per Lieto colle (2007), "Ubicazione Ignota" insieme alla poetessa Ilaria Drago (2015) per Fedelo's Editrice", Di_versi assenti. Un requiem" per LOFT Scritture (2020). Info e prenotazioni: Aperitivo con l’autore Mier Concept Place ore 19.00 Tel. 380 7750150 Le voci dell’Anima Teatro degli Atti ore 21.00 Tel. 333 8870576