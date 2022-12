La Regina di ghiaccio torna in città, uno show unico per vivere le emozioni e la magia del Natale

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Cattolica affida le installazioni e le attrazioni natalizie a NexTime Eventi. In Piazza Roosevelt l’agenzia internazionale di Alberto Di Rosa darà vita ad un’ambientazione unica per immergere i visitatori nel regno della Regina di Ghiaccio.



Tornerà la scultura della Regina, simbolo del Natale di Cattolica, al centro della fontana e tornerà il progetto luci arricchito da proiezioni 3D per rendere ancor più suggestiva l’ambientazione di Piazza Roosevelt.



La cauta indulgenza della Regina di Ghiaccio nei confronti degli abitanti del suo Regno rompe gli schemi: risvegliandosi stravolge il suo mondo arricchendolo di colori, effetti di luce, improvvise nevicate e musica. Uno show onirico ed avvolgente che trasmette empatia e trascina tutti nella magica atmosfera del Natale e nel Regno di Ghiaccio, scritto e diretto da Simone Ranieri, direttore artistico e regista per Nextime Eventi ma anche di grandi appuntamenti internazionali come la Cerimonia d’Apertura del Giro d’Italia.



Uno show mapping unico, in una location iconica della città, una storia raccontata e da raccontare scritta appositamente per Cattolica e i suoi visitatori. Curato dalla visual artist Alice Felloni e dal light designer Salvo Nostrato.



Il Natale di Cattolica e gli show della Regina di Ghiaccio si apriranno il 3 dicembre alle 16,45 con una Cerimonia d’inaugurazione alla presenza della Sindaca Franca Foronchi, del Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi e di altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.



Gli show immersivi proseguiranno il 4 dicembre, dall’8 all’11, dal 16 al 18, dal 23 al 30 dicembre e dall’1 al 7 gennaio. Ogni giorno sono previsti 4 show, alle 17, alle 18, alle 19 e alle 20.



"Il Natale a Cattolica - afferma la Sindaca Franca Foronchi - sarà meraviglioso, degno di una città in grande fermento. Attraverso un video mapping sulla facciata del nostro bellissimo Municipio ed il bosco di luce, con il luminosissimo albero nei giardini Roosevelt, creeremo un’atmosfera di grande emozioni che ci farà immergere nel mese più magico dell’anno. Vi aspettiamo a Cattolica per trascorrere un Natale da Regina. Non potete mancare"



Siamo riusciti - sottolinea il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - a mettere in piedi un calendario ricco e vario nell'offerta. Un progetto che realizzato su tutto l'asse cittadino e su più giornate. Questo anche grazie

alla proficua collaborazione con gli operatori economici che ringrazio. Sarà una grande festa per i cittadini, per chi arriverà da fuori, i turisti e coloro che trascorreranno le vacanze nelle seconde case."





proprio show mapping immersivo di oltre 4 minuti. Sarà una storia in cui l’amore è protagonista, uno show unico nel suo genere destinato a divenire tra i più belli e fotografati nel panorama europeo”.