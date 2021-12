La scrittrice Raffaella Milandri presenta i Nativi americani

????Domenica 12 dicembre ore 17, nella Sala Convegni Hotel Kursaal in Piazza 1° Maggio a Cattolica si svolgerà l’incontro con Raffaella Milandri (Scrittrice e giornalista), autrice della guida “Nativi americani. Guida alle Tribù e Riserve Indiane degli Stati Uniti (Mauna Kea Edizioni). Presenta Paolo Montanari, giornalista, scrittore e critico letterario. La conferenza sarà trasmessa in diretta su www.radiotalpa.it?Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-covid - Green pass??E' la prima guida che offre una panoramica completa e aggiornata della complessità e vastità di culture e di tribù di Nativi Americani degli Stati Uniti, insieme a Alaska e a Hawaii. Storia, leggi, focus sulle boarding school, sui musei dedicati agli Indiani d'America, sui pow wow (le tradizionali celebrazioni tribali), sulle associazioni native.?Il lavoro certosino di Raffaella Milandri, nota studiosa e attivista per i diritti umani dei Nativi Americani e dei Popoli Indigeni, consegna al lettore un portale di accesso a un universo di informazioni storiche, legislative, turistiche e culturali, una guida fondamentale, unica e indispensabile per chi vuole informarsi, studiare o organizzare un viaggio.?Saranno proiettati filmati e foto raccolti dalla Milandri durante i suoi molteplici viaggi negli States. L’incontro è organizzato da Radio Talpa, La Piazza con il Patrocinio del Comune di Cattolica