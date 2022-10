La scrittura come strumento di conoscenza di sè, al via il laboratorio di scrittura autobiografica

L’Ufficio Pari opportunità e politiche di genere della Provincia di Rimini organizza il Laboratorio di scrittura autobiografica "La scrittura come conoscenza e cura di sè".

Il laboratorio è rivolto a persone adulte, di qualsiasi età e formazione culturale, che desiderino ripercorrere la propria storia per mettere ordine nei ricordi, per una migliore consapevolezza di sé, per superare momenti di difficoltà o stati di malessere nel gestire la propria vita.

Il laboratorio, condotto da Clara Piacentini, consulente in scrittura autobiografica diplomatasi alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, si articola in sei incontri di due ore e mezza (dalle 10 alle 12:30) con cadenza settimanale, ogni sabato, dal 22 ottobre al 3 dicembre (escluso il 26 novembre), presso il Museo Mulino Sapignoli a Poggio Berni.

Gli argomento degli incontri saranno:

- Perché’ sono qui? … ovvero la parola evocatrici di memoria

- Alle origini: evocazioni e ricordi

- Spazi e luoghi mitici

- Ritratti di famiglia

- Il viaggio della vita

- Da oggi a ieri... o viceversa



"L'obiettivo del progetto è di favorire processi di reciprocità realmente inclusivi – spiega Barbara Di Natale, consigliera alle Pari Opportunità - in cui tutti i partecipanti possono esprimersi annullando di fatto ogni differenza connessa al genere, a convinzioni personali, religione, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. La scrittura è uno strumento di conoscenza della nostra memoria e della realtà che ci circonda, è una forza liberatrice terapeutica.

Scrivere e raccontare un sentimento o un evento personale, dona a chi racconta un senso di leggerezza, il piacere di condividere una gioia, a volte una tregua dal dolore, dall’amarezza, dalla paura; e regala a chi ascolta una nuova esperienza, una parte di vita che forse non avrebbe incontrato, parole che non avrebbe concepito. Le storie generano emozioni, narrano di personaggi in cui identificarsi, trasmettono valori, insegnano a risolvere problemi, a mettersi in gioco, a collaborare, ad ascoltare e condividere.”

Il numero massimo di partecipanti al laboratorio è 12

Per partecipare al corso è richiesta l’iscrizione presso la Biblioteca comunale Pio Campidelli.