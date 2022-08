La musica classica d'autore torna a Verucchio con “Verucchio all’Opera"

Il piccolo anfiteatro del chiostro del Museo Civico Archeologico incastonato sotto il roccione, le note dei grandi maestri della musica, paesaggi da togliere il fiato: mercoledì 10 agosto alle 21:15 Verucchio torna ad abbracciare i grandi classici della musica d’autore con La serva Padrona di Giovan Battista Pergolesi.

E’ una settima edizione speciale quella di "Verucchio all’Opera", appuntamento che il Comune realizza con la collaborazione di N.o.t.a. Music e grazie al contributo di Nuova Ricerca Clinica e che per il secondo anno consecutivo abbraccia l’iniziativa “Il Borgo dei desideri” promossa dall’Associazione dei Borghi d’Italia di cui la cittadina è parte dal 2017. L’evento avrà per protagonisti tre cantanti lirici accompagnati al pianoforte dalla musicista Pia Zanca: per la regia di Della Del Cherico, saranno in scena Roberto Gentili nei panni di Uberto, Jennifer Turri in quelli di Vespina, mentre Alberto Guiducci sarà Vespino. Nel corso della serata sarà possibile compilare il cartoncino ad hoc con il proprio desiderio e partecipare appunto al concorso indetto dall’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Chi visiterà il borgo o parteciperà all’evento troverà l’apposita cartolina nel contenitore culturale o nelle varie attività del centro storico e una volta compilata potrà depositarla in un contenitore nel pozzo dello stesso Museo o in quello della Rocca Malatestiana: il tema del contest 2022 è “Esprimi il tuo desiderio per tutelare l’ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”. Una commissione comunale selezionerà e premierà poi con un gadget i cinque più belli, per poi inviare all’Associazione il desiderio vincitore, che concorrerà con quelli di tutta Italia a tre Smart Box per due persone in uno dei borghi più incantevoli del Belpaese.

“Con Verucchio all’Opera, dal 2016 abbiamo voluto completare con la lirica la proposta di una città già vocata alla musica e abbiamo deciso di farlo all’aperto nella notte di San Lorenzo. L’idea è proporre opere brevi, da ambientarsi in uno scenario tanto straordinario quanto circoscritto negli spazi. Ringrazio a nome dell’intera amministrazione Nuova Ricerca Clinica che anche quest’anno sostiene e rende possibile l’iniziativa, facendo sì che la lirica completi la nostra promozione culturale e ne diventi un volano. Oltre all’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia che con “Il Borgo dei desideri” aggiunge ulteriore suggestione a una tradizione che inizia a consolidarsi e a riscuotere sempre maggior favore fra gli appassionati” commenta la sindaca Stefania Sabba.



Il biglietto d’ingresso costa 7€ (gratuito per i bambini sotto i 12 anni); i posti sono seduti ma non numerati e comprende anche la visita serale al Museo, aperto nell’occasione dalle 20.