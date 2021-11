La sociologa Lella Palladino presenta “Non è destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi”

Lunedì 29 novembre alle ore 17.30 la sociologa Lella Palladino presenterà il suo libro “Non è destino” nella Sala della Cineteca comunale (Palazzo Gambalunga, via Gambalunga 27), in dialogo con Vera Bessone del Coordinamento Donne Rimini e Giada Lami di Rompi il silenzio. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri con le autrici “Parla con lei. Sapienza contro violenza”, ed è organizzato dal Coordinamento Donne Rimini, dal Comune e dalla Casa delle donne, in collaborazione con la Biblioteca civica Gambalunga, Rompi il silenzio e il Coordinamento Donne Acli Rimini. La presentazione del libro di Lella Palladino è inserita nel calendario provinciale di eventi promossi in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ingresso libero con Green pass.

Lella Palladino, sociologa femminista, attivista dei centri antiviolenza, ha fondato nel 1999 la Cooperativa sociale E.V.A. che gestisce in Campania centri antiviolenza e case rifugio. È stata presidente dell’associazione D.i.Re, donne in rete contro la violenza, ed è membro del Forum Disuguaglianze Diversità. Ha preso parte in qualità di componente nominata del Tavolo tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le Pari opportunità ai lavori del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

“Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi” (Donzelli, 2020)