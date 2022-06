La stagione di Borgo San Giuliano si anima con "Chiostro Estate"

Spettacoli e appuntamenti per tutti i gusti e per tutta la famiglia nel cortile della chiesa di San Giuliano Borgo, dal 30 giugno al 15 settembre, con la rassegna “Chiostro Estate”. Si comincia giovedì 30 giugno alle ore 21 con il concerto per venti violoncelli della Rossini Cellos Orchestra, diretta da Claudio Casadei, al pianoforte Franco Morri. In programma brani di Beethoven e Bach, ma anche le colonne sonore realizzate da Ennio Morricone per tanti film di successo, da “Nuovo Cinema Paradiso” a “C’era una volta il West”, da “La leggenda del pianista sull’oceano” a “Giù la testa”. Il giorno dopo, venerdì 1° luglio, sempre alle 21, “Amici miei. Gli amici di Renato Berti ricordano i loro anni d’oro”. Commercialista molto conosciuto e stimato, Berti è stato tra i soci fondatori della Società de’ Borg. È stato anche uno dei curatori (insieme a Liana Berti Baldinini e Giuliano Ghirardelli) del volume “Il borgo all’ombra del campanile. Vita di parrocchia al Borgo San Giuliano di Rimini”, in cui si si racconta un periodo storico importante, con una chiesa viva dentro uno dei quartieri più “rossi” della città. Giovedì 7 luglio è il momento della pizzata. Alle 20, con l’accompagnamento del gruppo di canto popolare Nun ai sem. Dall’11 al 17 luglio il chiostro di San Giuliano diventa una delle location di Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games. Da lunedì 11 a mercoledì 13, alle 21, proiezione dei cortometraggi in concorso. Giovedì 14, ore 21, “Cartoon Club per la pace”, proiezione del film di animazione “La tomba delle lucciole”, nel quale il maestro Isao Takahata racconta gli orrori della guerra visti dagli occhi di due bambini. Per i temi trattati e la crudezza delle immagini, la visione del film è sconsigliata ai minori. Da venerdì 15 a domenica 17, alle 21, proiezione dei cortometraggi in concorso. Lunedì 18 luglio, ore 19.30, concerto dell’ensemble vocale Canopea che esegue armonie vocali dal Medioevo al Novecento. Direzione musicale di Arianna Lanci. Martedì 19 luglio, ore 21, “Opera nel chiostro”. Su musica di Giacomo Puccini, “Suor Angelica & Gianni Schicchi”, regia di David Ronis, maestro concertatore e pianista Jeffrey Price. Evento in collaborazione con “Montefeltro Festival”, www.vocinelmontefeltro.org L’ultimo appuntamento di luglio è fissato per giovedì 21 alle ore 21, con “Fellini incontra Napoli”. Viaggio in musica e versi attraverso il mondo felliniano e quello napoletano. In agosto “Chiostro Estate” riprende giovedì 4, alle 21, con le “Melodie di mezza estate”, il pianista Benedetto Franco Morri e la soprano Paola Tiraferri eseguono brani famosi del passato e del presente. Dall’11 al 15 agosto ci si sposta nell’invaso del ponte di Tiberio per l’evento cinematografico più suggestivo dell’estate, “Tiberio cine pic-nic”, proiezioni di film d’autore a cura del Notorius Rimini Cineclub, in collaborazione con la Società de Borg. Giovedì 18 agosto alle 20 è il momento della goliardia con “Scartoz”, premiazione dei partecipanti con i vestiti più spiritosi rappresentanti la notte: pigiama party, abiti da sera, ecc. Giovedì 25 agosto, ore 20.30, tombolata in allegria. Si gioca insieme nel chiostro. L’estate sta per concludersi, ma il mese di settembre riserva ancora due appuntamenti. Sabato 10 settembre, alle 21 al cinema Tiberio, la compagnia I Komodos – Teatro dell’Arte porta in scena la commedia dialettale “Il medico dei pazzi” di Edoardo Scarpetta. Infine, giovedì 15 settembre, ore 20, cena e spettacolo per la festa dei soci Acli. “Chiostro Estate” è promosso da Circolo Acli Borgo San Giuliano, Parrocchia San Giuliano Martire, Cinema Teatro Tiberio, Cartoon Club, Acli Arte e Spettacolo, Acli provinciali di Rimini.