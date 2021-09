La tibetologa e saggista Carla Gianotti presenta il suo libro “Jo mo”

Sabato 25 settembre alle ore 17.30, il giardino dell’Istituto di Scienze dell’Uomo di Rimini in via Costatino Nigra 26, farà da cornice al racconto autentico e inedito della tibetologa e saggista Carla Gianotti. In un orizzonte sociale e religioso che non ha saputo fare memoria delle donne per produrre tradizione spirituale, è alle esistenze straordinarie di ventiquattro ascete tibetane vissute tra l’XI e il XII secolo, che l’autrice Carla Gianotti dedica il volume “Jo mo. Donne e realizzazioni spirituali in Tibet” (Astrolabio-Ubaldini, 2020) che sabato verrà presentato. Vissute nella solitudine delle montagne o dissimulando la loro vera identità, discepole del siddha indiano Dampa Sangye, le jo mo – termine tradotto dal tibetano solitamente con “venerabile”, “nobile” o “signora” – furono adepte del tutto straordinarie. Le loro scarne biografie, le profonde istruzioni del maestro e i loro canti di realizzazione parlano di un’esistenza al limite dell’invisibile, segnata da profonda devozione e alti conseguimenti spirituali. Il volume contiene la traduzione, per la prima volta dall’originale tibetano, delle agiografie di ventiquattro jo mo presenti in un testo non posteriore al XIII secolo intitolato “Storia delle ventiquattro jo mo”. Carla Gianotti ci restituisce dunque ventiquattro esistenze segnate da fede, devozione e profondi conseguimenti spirituali, e così facendo traccia l’immagine di un ascetismo buddhista coniugato anche al femminile. Solitamente chi non ha voce, non ha storia: la parola e la memoria sono un privilegio. Grazie a questi testi un’esile eco è giunta fino a noi, in margine.

L'evento è organizzato dell’Associazione Istituto di Scienze dell’Uomo nell’ambito della Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/250943546929774



