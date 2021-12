La tragedia dell’amianto nelle Officine Grandi Riparazioni incontro al Settebello

Venerdì 17 dicembre, ore 15.30, al Cinema Settebello di Rimini, si svolgerà la presentazione del libro "Treni d’amianto, binari di memoria” e la proiezione del video documentario “Le Officine della Memoria: storie di lavoro, amianto e lotte per la salute”. L’evento è organizzato dalla Cgil di Rimini, dall’associazione AFeVA (Associazione Familiari e Vittime Amianto) Emilia-Romagna e dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario Rimini. Il libro Treni d’amianto, binari di memoria” propone una dettagliata analisi della tragica vicenda dell’uso dell’amianto nelle Officine Grandi Riparazioni delle FF.SS. costato centinaia di vittime, strage che continua ancora oggi, e la ricostruzione della Vertenza Amianto, delle lotte per la salute dei lavoratori OGR e delle loro rappresentanze sindacali.

Ne parleranno con gli autori Francesca Lilla Parco della Segreteria CGIL Rimini e Andrea Caselli Presidente AfeVA Emilia Romagna.

Porteranno il loro saluto Chiara Bellini Vicesindaca del Comune di Rimini, Giovanni Vannini Presidente del Dopolavoro Ferroviario di Rimini, Massimo Bellini Segretario generale FILT CGIL Rimini.

A conclusione dell’incontro sarà proiettato in anteprima nazionale il video documentario “Le Officine della Memoria: storie di lavoro, amianto e lotte per la salute”, prodotto nell’ambito della costruzione di un percorso didattico-museale sulla storia delle Officine Grandi Riparazioni - OGR di Bologna.