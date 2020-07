La Vela Illuminata porta il cinema nella piazze da "Ritorno in Borgona" a "Cyrano Mon Amour"

Prosegue la rassegna itinerante cinematografica la Vela Illuminata. Venerdì 31 luglio a Poggio Torriana (piazza Allende, località Torriana) la rassegna è nel segno del vino con la commedia di Cédric Klapisch Ritorno in Borgogna, la storia di tre fratelli dediti a salvare la vigna di famiglia. Sabato 1 agosto la piazza Santo Amato Ronconi di Saludecio ospita La casa dei libri di Isabelle Coixet, storia di una piccola libreria in un paesino del Suffolk. Domenica 2 agosto la Vela è a Morciano (parco del Conca) in collaborazione con Leo Club Valle del Conca: il film scelto è Solo cose belle di Kristian Gianfreda, la bella storia di una casa famiglia della Papa Giovanni XXIII che porta scompiglio in un borgo dell’entroterra riminese. In questa serata sarà possibile anche fare picnic nel parco.

Lunedì 3 agosto si ritorna nel Comune di Poggio Torriana ma questa volta nel Parco di Camerano dove sarà possibile assistere alla proiezione di La Mélodie di Rachid Hami, percorso di educazione musicale per un ragazzo da parte di un insegnante di violino che lavora con adolescenti problematici.

Martedì 4 agosto tappa a Villa Verucchio (Arena Scuole Rodari via don Luigi Sturzo) con il film Cyrano Mon Amour di Alexis Michalik, il godibile racconto sulla creazione del capolavoro di Edmond Rostand. La bella piazza Maggiore di Mondaino accoglie mercoledì 5 agosto il bizzarro Un re allo sbando di Peter Brosens e Jessica Woodworth, la grottesca odissea del re del Belgio costretto a viaggiare in Europa con mezzi di fortuna per tornare nel suo paese travolto da una crisi istituzionale.

Ogni appuntamento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle ore 21.15), le proiezioni sono aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile. Saranno osservati tutti i protocolli sanitari richiesti, con il distanziamento delle sedute (1 metro tra uno spettatore e l’altro), presenza di flaconi di gel disinfettante all’entrata dell’area predisposta per la proiezione ed obbligo di mascherina per accedere all’area di proiezione (una volta al posto la mascherina va rimossa per seguire la proiezione in tutta tranquillità). Per informazioni: tel. 0541/26208 cell. 338/5712759