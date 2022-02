La vita di “Frida Kahlo” al Tiberio nel documentario di Ali Ray

Da lunedì 7 a mercoledì 9 febbraio al Cinema Tiberio di Rimini da è in programma per la rassegna La Grande Arte al Cinema il documentario Frida Kahlo di Ali Ray. Il film è presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. Proiezioni ore 21, mercoledì anche alle ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.

La vita tormentata di una delle artiste più iconiche del ‘900, che con i suoi quadri e la sua personalità ha saputo influenzare e ridefinire il presente. Il documentario è un viaggio attraverso la vita di un’autentica icona mondiale, che permette di scoprire la sua arte e la verità dietro la sua vita, spesso turbolenta.

Girato per la maggior parte presso la celebre abitazione dell’artista, Casa Azul (Casa Blu) a Città del Messico, il nuovo docufilm è ricco di interviste ed offre una dettagliata esplorazione della sua arte offrendo un accesso privilegiato alle opere di Frida, mettendo in evidenza la fonte della sua febbrile creatività, la sua resilienza e la sua ineguagliabile passione per la vita, la politica, gli uomini e le donne. Un film che scava molto più in profondità rispetto a tutte le produzioni realizzate fino ad ora.

“Dirigere questo film – spiega la regista Ali Ray – ha cambiato totalmente la mia visione di Frida Kahlo come artista. Prima non le avevo prestato molta attenzione, sentendomi un po’ scoraggiata dall’onnipresenza della sua immagine come icona sulle copertine di cuscini e magliette. Ora, avendo studiato le sue opere più da vicino e comprendendo il loro contesto di tempo e luogo, ne sono completamente affascinata. Avere accesso alle sue lettere personali è stata una parte fondamentale della realizzazione del film e nella mia comprensione del suo lavoro. Mi ha permesso di vedere come la fragilità e le insicurezze rivelate nelle sue lettere siano state elaborate attraverso l’atto della pittura. Le sue tele meticolosamente dipinte erano il suo modo di interpretare il mondo, la sua politica, le sue passioni ed emozioni, trasformandole in immagini di forza, sfida e comprensione”.

L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it