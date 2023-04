La "voce" della Resistenza rivive a teatro, attraverso canti e storie toccanti

Prezzo non disponibile

Sabato 15 aprile alle 21:00 presso il teatro Lavatoio va in scena come prima nazionale lo spettacolo "Qui, Radio Libertà - la Resistenza in cento canti" con Alessio Lega, le attrici Soledad Flemma e Giusy Salvia, i musicisti Rocco Marchi e Guido Baldoni e regia di Michelangelo Ricci.





La Resistenza ebbe le armi per combattere e le canzoni per raccontarsi: questo spettacolo - tratto dai loro racconti e della loro letttere - è un antidoto contro il razzismo presente, un amuleto contro il fascismo futuro.