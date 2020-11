Laboratori creativi online in compagnia dell'arteterapeuta Anna Maria Taroni

Tornano i laboratori creativi per bambini in compagnia dell'arteterapeuta Anna Maria Taroni. L'occasione è il compleanno del Centro Valmarecchia. A causa delle ultime normative anti Covid-19 i laboratori non si potranno svolgere in presenza, all’interno della galleria, ma saranno online sabato 7 e domenica 8 novembre, alle 16.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro Valmarecchia.

Non solo laboratori. Ai bimbi viene data la possibilità di partecipare a un concorso per il compleanno del Centro Commerciale: c’è tempo fino al 18 novembre per realizzare il disegno della torta di compleanno per fare gli auguri al Valmarecchia, e consegnarlo alle guardie del Centro o al box informazioni di Conad. I disegni raccolti verranno poi condivisi in un album sulla pagina Facebook del Centro Valmarecchia. Il 22 novembre, alle ore 18.00, infine, il piccolo artista che avrà ricevuto più like conquisterà la propria festa di compleanno per il 2021: in regalo una torta personalizzata e un’animazione da strapazzo per una festa indimenticabile. Dietro a ogni disegno andrà inserito il nome del bambino e un recapito telefonico di un genitore. Per i genitori dei giovani artisti sarà obbligatoria la compilazione dell’informativa privacy inserendo lo stesso recapito telefonico scritto dietro al disegno per poter essere ricontattati in caso di vincita.