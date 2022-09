“Arte in Movimento”, un laboratorio per trovare e dare voce alla propria personalità

Giovedì 29 settembre partirà a Rimini un laboratorio innovativo dal titolo Arte in Movimento condotto da Sara Ninfali e Isabella Piva; un viaggio di ricerca tra il movimento e le arti figurative per trovare la propria personale espressività.



Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che desiderano intraprendere un'esplorazione su di sé attraverso l’arte e il movimento.

Il percorso permetterà di esprimere il proprio potenziale personale grazie a linguaggi artistici come pittura, danza, scrittura e teatro. Un sostegno per iniziare a liberare la creatività e l'espressività personale, per essere più in contatto con se stessi e le persone che ci circondano.



Sara Ninfali è graphic designer, illustratrice, pittrice, gestalt counselor, formata nel Metodo Hobart. Lavora da diversi anni nel campo artistico e recentemente conduce laboratori creativi legati alla pittura e al movimento.



Isabella Piva è insegnante e formatrice nel Metodo Hobart, psicologa e operatrice shiatsu. Si è formata nel Metodo Hobart a stretto contatto con la fondatrice Gillian Hobart e dal 2006 conduce laboratori di movimento danzato.

Il laboratorio si svolgerà tutti i giovedì dalle 19:00 alle 21:00 presso la Sala polivalente di Casa Macanno, in via Macanno, 168 (Rimini).

In collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Collegamenti Rampanti eIl Millepiedi Cooperativa Sociale.



Il primo incontro (giovedì 29 settembre) sarà un un incontro introduttivo aperto e gratuito.