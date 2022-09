Dare voce alle proprie emozioni e al proprio vissuto, al via il laboratorio teatrale "Ritratti"

L’Ufficio Pari opportunità e politiche di genere della Provincia di Rimini, coordinato dalla consigliera delegata Barbara Di Natale, in collaborazione con l’associazione culturale Teatro Cinquequattrini-Aps e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, lancia il progetto “Ritratti".



Il tema del progetto, curato e ideato dalla docente teatrale Silvia Giorgi, sviluppato attraverso diversi linguaggi creativi come il teatro, la musica e la pittura, è quello di mostrare l’egemonia culturale del patriarcato per rendere più consapevoli sia le donne che gli uomini degli effetti che ancora essa provoca sulla nostra società.

“Il laboratorio teatrale aperto a donne e uomini nasce con lo scopo di avvicinare le esperienze emotive vissute da ogni partecipante, dando valore alle vite e alle storie delle persone. Facendo teatro si impara il senso profondo dell’armonia perché ci si rende conto che la rappresentazione riesce nella misura in cui ciascuno si cala non solo nella propria parte ma anche e soprattutto nella parte degli altri. Il lavoro con gli altri diventa sentimento di una profonda coesione, di un’appartenenza profonda ad un gruppo che non annulla la personalità dei singoli, ma ne permette la corretta espressione, perché non c’è la dimensione del giudizio incrociato che blocca, né quella della competitività. Il teatro educa ed è passione, riflessione, senso dell’armonia, misura, inesorabilità dell’errore, socializzazione”

I laboratori, rivolti a tutti e gratuiti, si terranno tutti i mercoledì dal 5 ottobre al 23 novembre, dalle ore 20:00 alle ore 22:00, nella sala del Consiglio del Comune di San Giovanni in Marignano in via Roma. Sabato 26 e domenica 27 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è previsto un evento finale.

Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini sarà affiancata dalla musicista Manuela Marinacci.

Il Teatro Cinquequattrini utilizza il linguaggio del teatro popolare, inteso come specchio critico della realtà, come fatto culturale e come mezzo per valorizzare l’essere umano. Un teatro rituale, basato sulla condivisione e sul dialogo costante con il pubblico, e sul concetto di artigianato artistico in cui arte e mestiere si incontrano.

Silvia Giorgi e Manuela Marinacci hanno collaborato insieme in vari contesti sia pubblici che privati sia in ambito formativo (scuole, centri di aggregazione etc.) che rappresentativo (teatri e festival). Condividono l’idea che la musica e il teatro insieme, avvolti in un'unica dimensione, attraverso la suggestione che le parole e le note possono creare restituiscano fascinazione ed emozione sia al pubblico che ai protagonisti.