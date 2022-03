“Lamb”, il film di debutto di Valdimar Jóhannsson in anteprima al Settebello

Da giovedì 24 marzo a mercoledì 30 marzo ( ore 16:30-18:30-21.00), al Cinema Multisala Settebello di Rimini arriva “LAMB”, il film di debutto di Valdimar Jóhannsson con Noomi Rapace e Hilmir Snær Guðnason, premiato alla 74a edizione del Festival di Cannes per la sua originalità e divenuto un cult negli Stati Uniti. È l’unica sala italiana confermata al momento che proietterà il film prima della sua uscita ufficiale, prevista per il 31 marzo. Ambientato in una fattoria in Islanda, ha come protagonisti María e Ingvar, una coppia senza figli che un giorno trova un misterioso neonato ibrido. La gioia iniziale lascerà ben presto spazio all’incubo. Ispirato ai racconti popolari e al folklore del suo paese, l’angosciante film di debutto del regista affronta temi sociali concreti, come l’essere genitori, facendo convergere il mondo umano e animale in un susseguirsi di simbolismi, allegorie e metafore.