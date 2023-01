Tornano le serate a colpi di prosa, al via i Poetry Slam

Venerdì 27 gennaio, alle ore 20:30, il collettivo ViviDiversi torna con la quarta data del torneo Latte Menta Poetry Slam presso il Cinema Fulgor (Corso D’augusto 162).



Dopo le prime due date, alternate tra Bar Lento e Cinema Fulgor, che hanno fatto entrambe registrate il tutto esaurito, l’appuntamento di venerdì 27 Gennaio si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per le quali non mancare.

l Poetry Slam, infatti, sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena).



Le serate sono partecipative in quanto anche il pubblico - in forma di giuria composta da cinque persone estratte casualmente tra gli spettatori - verrà coinvolto nell’ eleggere il vincitore.

In gara saranno presenti 6 poeti provenienti per l’occasione da tutta l’italia.



Altamente consigliata la prenotazione