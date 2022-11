Una sfida a colpi di prosa, riprendono gli appuntamenti con i poetry slam

Il collettivo di poesia ViviDiversi prosegue con gli eventi di Poetry Slam (sfida di poesia orale) e gli spettacoli di poesia performativa su Rimini e dintorni.

Per i prossimi appuntamenti di novembre con la poesia performativa è prevista l’apertura della stagione al Cinema Fulgor di Rimini, all’interno della rassegna “Latte e Menta Poetry Slam”, per poi proseguire con duedate, a Rimini, dello spettacolo Poliritmo di Olympia, poetessa e attivista femminista intersezionale appena tornata dal suo tour internazionale negli Stati Uniti.



Programma:

Latte e Menta Poetry Slam (Sfida di poesia orale)

al Cinema Fulgor (Corso d'Augusto 162), Rimini

25 novembre 2022, ore 21 | Ingresso 5€

Venerdì 25 novembre dalle ore 21:00, il collettivo ViviDiversi organizza a Rimini un Poetry Slam (sfida di poesia orale al Cinema Fulgor (Corso d'Augusto 162, Rimini).



I Poetry Slam sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena).



A condurre la serata come maestri di cerimonia (EmCees): Lorenzo Mura di ViviDiversi e Olympia di Wow - Incendi Spontanei. In gara: Giulia Sara (di WOW - Incendi Spontanei), Samuele Andruccioli, Serena Rose Zerri, Giovanni Fantomars Monti, Beatrice Benicchi, Francesco Paolo Di Noto, Mattia Cafieri.



La rassegna di Poetry Slam “Latte e Menta” proseguirà con una stagione tra Cinema Fulgor (Rimini) e Bar Lento (Rimini) fino a marzo 2023 con le seguenti date: al Cinema Fulgor 25 novembre 2022, 27 gennaio 2023, 17 marzo 2023; al Bar Lento 23 dicembre 2022, 17 febbraio 2023

Poliritmo | Spettacolo di poesia performativa di e con Olympia sul poliamore e le non-monogamie etiche

al Bar Lento (Via Aurelio Bertola 52), Rimini

26 novembre 2022, ore 18:30 | Ingresso gratuito

Sabato 26 novembre, dalle ore 18:30 il collettivo ViviDiversi ospita al Bar Lento (Via Aurelio Bertola 52) di Rimini “Poliritmo”: lo spettacolo di poesia orale di Olympia, performer di WOW - Incendi Spontanei, poetessa e attivista femminista intersezionale appena tornata dal suo tour internazionale negli Stati Uniti in collaborazione con gli stituti Italiani di Cultura di Chicago, Washington e Los Angelesione in occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo 2022.



“Poliritmo” è uno spettacolo di poesia performativa sul poliamore e le non-monogamie etiche, affrontati come percorso personale di riconoscimento e accettazione dell'identità, fino a indagare il concetto di proprietà. Questo viene visto come il risultato dell'ossessione del genere umano per il controllo, con conseguenze che vanno dalle convenzioni sociali ai danni legati all'ambiente: gli esseri umani, infatti, applicano il concetto di proprietà esclusiva tanto alle dinamiche relazionali (siano esse sentimentali, lavorative o familiari) quanto alla Terra e alle risorse naturali.

Scarica qui le foto di Olympia | le locandine dello spettacolo | il file video della performance

Cos’é un Poetry Slam?

l Poetry Slam sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena). Il pubblico viene coinvolto nell’elezione del vincitore della serata attraverso una giuria popolare composta da cinque persone estratte casualmente tra gli spettatori.

Le competizioni si articolano in campionati locali, regionali, nazionali e internazionali. L’organizzazione che li coordina in Italia si chiama Lips - Lega Italiana di Poetry Slam.

Anche in Italia, il Poetry Slam sta ormai assumendo sempre più popolarità da quando l’Italia si è aggiudicata, per due anni di fila, il titolo di campione del mondo di poesia orale con i performer Giuliano Logos nel 2021 e Lorenzo Maragoni nel 2022, che in seguito alla vittoria a Parigi hanno partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive come Italia’s got Talent e Terra di nessuno su RadioFreccia e sono attualmente impegnati in tour internazionali in collaborazione con gli Istituti italiani di Cultura di tutto il mondo.





Bio ospiti:

Olympia - poetessa e performer del collettivo Wow - Incendi Spontanei - indaga temi legati al femminismo intersezionale, alle questioni di genere, alla queerness, al corpo e alla sex positivity. Nel 2022 ha presentato il suo spettacolo di poesia performativa "Poliritmo", sul poliamore e le non-monogamie consensuali, presentato in anteprima nell'ambito di "Not of Only Sex - a sex positive festival". Nel 2022 inizia un tour negli USA in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Chicago, Washington e Los Angeles in occasione della XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo “L’italiano e i giovani”, performando insieme ad artisti come Marc Kelly Smith (fondatore del movimento slam nella Chicago degli anni ’80), Giuliano Logos (il primo italiano a diventare Campione del Mondo di Poetry Slam nel 2021) e Regie Cabico.

Attiva nel campo dell'arte contemporanea, ha il suo studio presso Ombrelloni Art Space nel quartiere artistico di San Lorenzo a Roma. Attualmente sta lavorando al progetto performativo OnlyPoetryFans, incentrato su poesia performativa e sex work digitale. Ha presentato le sue opere a Villa Medici - Accademia di Francia a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne (Roma) e alla Galleria d'Arte Contemporanea di Roma Capitale