?Il 2 giugno, alle ore 21 (ingresso libero), nella Piazzetta Lacuadra dell’Orto - San Giuliano Mare (RN), con “Aspettando Eco di Donna Evolution”: la cantautrice Laura Benvenuti presenta in anteprima il videoclip di “Tempo”, per la regia di Enrico De Luigi e Enrico Giannini. “Aspettando Eco di Donna Evolution” anticipa l’omonima rassegna riminese dedicata alla musica d'autrice e giunta, sotto la direzione artistica di Chiara Raggi, alla sua quarta edizione. Laura Benvenuti, già protagonista della prima edizione della rassegna, verrà intervistata da Chiara Raggi-direttrice artistica Eco di Donna Evolution e Founder di Musica di Seta. All’approfondimento del nuovo lavoro della cantautrice si affiancherà la discussione di temi importanti, su tutti la disparità di genere all’interno dell’industria musicale. A seguire un piccolo live, con la partecipazione di Andrea Bolognesi al pianoforte, e la proiezione in anteprima del video. In questa occasione Il Caffè dell’Orto, che ospita il Festival, lancerà un cocktail creato appositamente per “Eco di Donna” in collaborazione con Astoria (sponsor): Nota DiVina. “Eco di Donna Evolution” è organizzata da Musica di Seta, Caffè dell’Orto e Associazione Sarà-Rimini al Futuro, con il patrocinio del Comune di Rimini.