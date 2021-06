Lavoro, pari opportunità e integrazione: il progetto “Libera di essere” arriva in Valmarecchia

Un incontro pubblico online per fare il punto su servizi, opportunità di lavoro, esigenze, difficoltà e buone pratiche delle donne in Valmarecchia. Nell’ambito del progetto “Libera di Essere”, promosso da Acli Provinciali Rimini Aps in collaborazione con il Coordinamento Donne Acli Rimini, lunedì 21 giugno alle 18 si terrà la videoconferenza dedicata ai comuni di Novafeltria, Verucchio e San Leo, partner dell’iniziativa. In diretta streaming su www.aclidonnerimini.it interverranno le rappresentanti delle amministrazioni di Novafeltria Elena Vannoni e di Verucchio Linda Piva, insieme a Sabrina Zanetti delle Acli provinciali di Rimini, Annamaria Semprini di Cambia-Menti Aps, Maria Teresa Vasconi e Luigi Bagagli, operatori dello Sportello Badanti attivo presso le Acli di Rimini, e il responsabile tecnico Mirco Casadei. Nel corso dell’incontro verrà illustrato il sito www.aclidonnerimini.it, pensato in particolare per le donne straniere che risiedono nel territorio e che offre informazioni, video, notizie, formazione online e uno sportello digitale che consente di incrociare domanda e offerta di assistenti familiari e caregiver.