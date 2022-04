Lazza porta il suo ultimo album Sirio in tour e arriva in Riviera

Dopo il successo strepitoso del suo ultimo album Sirio, che a pochi giorni dal suo debutto ha conquistato le classifiche italiane e straniere, il rapper milanese Lazza è pronto a portare le sue hit sui palchi dei club e dei festival estivi più importanti d’Italia col suo Sirio tour prodotto da Next Show che farà tappa alla Rimini Beach Arena il 9 luglio 2022.

L’artista condividerà per la prima volta live col suo pubblico il suo recente lavoro discografico, Sirio, un viaggio introspettivo in 17 tracce che attraversano lo spazio e l’Io del rapper milanese, alla scoperta dei suoi lati più intimi e nascosti. L’album, acclamato da pubblico e critica, ha conquistato le vette delle classifiche nazionali ed internazionali: Sirio è uno dei migliori debutti dell’anno con oltre 25 milioni di stream dall’uscita, è tra le prime posizioni della Top Album Debut Global di Spotify e tutte le tracce del disco sono stabili nella Top 50 di Spotify. L’estate di Lazza sarà un viaggio al fulmicotone e i fan lo aspettano già sotto palco per vivere dal vivo i suoi recenti successi come Ouv3rture, Molotov e Piove. Per info e biglietti sul Sirio Tour: https://menextagency.com/artista/lazza/booking/