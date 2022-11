Le arti si incontrano a l'Arboreto - Teatro Dimora

Dal 14 al 28 novembre L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino ospiterà la residenza creativa Enemy A peace conference per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo di Mélodie Lasselin & Simon Capelle | Zone — poème —.



Si tratta di un progetto di residenza condiviso da Occitanie en scène – Le Parvis scène nationale Tarbes (Fra), Teatro di Sardegna (Ita), L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, nell’ambito di Stronger Peripheries: A Southern Coalition, progetto europeo di larga scala sostenuto da Europa Creativa.



Enemy rappresenta la quarta tra le 12 produzioni internazionali che verranno realizzate e coprodotte da altrettanti tandem produttivi nella cornice del progetto. L’arboreto-Teatro Dimora, tra i partner, è stato scelto per la sua esperienza e l’unicità della sua vocazione come principale luogo di residenza creativa per la maggior parte di queste produzioni, nello specifico 7 su 12.

Enemy è un processo di creazione artistica globale in relazione alle guerre in Europa. Riflettendo sul posto delle periferie in Europa e sulla possibilità di dare voce alle comunità locali, questo lavoro vuole approfondire il concetto di pace in relazione ai conflitti attuali e passati dell'Europa.



Mélodie Lasselin & Simon Capelle | Zone —poème— sono gli artisti selezionati dal quarto tandem di produzione che vede coinvolti come coproduttori Occitanie en scène – Le Parvis scène nationale, Tarbes/Francia e Teatro di Sardegna, Italia. La selezione è avvenuta attraverso una call diffusa il 17 dicembre 2021 e chiusa il 28 gennaio 2022 per artisti residenti in Francia.

La residenza nel teatro nel bosco dell'Arboreto è la terza e penultima tappa di ricerca e creazione, dopo la prima in Francia a Le Parvis scène nationale di Tarbes e la seconda in Sardegna al Teatro del Respiro, Cagliari e Fluminimaggiore. La quarta e ultima tappa di nuovo a Tarbes per la premiere il 10 di dicembre.

Questa residenza come tutte le sette del progetto Stronger Peripheries che accoglieremo nei prossimi due anni, pongono al centro il tema delle periferie e la relazione degli artisti con gli abitanti e gli spettatori; quindi, anche per queste due settimane di creazione della compagnia nel teatro nel bosco sarà fondamentale di il programma di incontri e aperture alla comunità di cittadini e spettatori.



Si parte con la giornata di venerdì 18 novembre, due classi della scuola elementare di Mondaino parteciperanno alla residenza.

Il giorno seguente, sabato 19 novembre, si terrà una giornata di incontro con la comunità di cittadini e spettatori dell’Arboreto, attraverso il linguaggio del corpo. Un pomeriggio di esplorazione delle potenzialità espressive del movimento, che inizia alle 18 con il laboratorio Il corpo questo sconosciuto, una pausa con un aperitivo a buffet e per concludere Karaodance la festa danzante organizzata da Mélodie Lasselin coreografa della compagnia in residenza, dove ognuno potrà ballare e divertirsi sulle coreografie dei suoi videoclip preferiti (ingresso libero con prenotazione consigliata).

Infine venerdì 25 novembre alle ore 21 al Teatro Dimora di Mondaino si terrà la prova aperta al pubblico al termine della residenza dello spettacolo Enemy A peace conference, una performance che vedrà in scena le danzatrici e coreografe Mélodie Lasselin e Léa Pérat. Partendo da una riflessione sui territori e sulle comunità ai margini dell’Europa, sulla necessità di dar loro voce, questa creazione approfondisce la nozione stessa di pace, mettendola in relazione alle guerre che hanno segnato e segnano il nostro continente, con l’obiettivo di proteggerlo consapevolmente, con uno sguardo al futuro.







La Southern Coalition è una rete informale che riunisce undici organizzazioni che lavorano nel mondo delle performing arts e tre istituzioni di ricerca di dieci paesi europei. Una rete che collega le pratiche culturali che operano a livello locale, con l'obiettivo di superare l'isolamento e aumentare le competenze di artisti, operatori e pubblico. Stronger Peripheries è il primo progetto della Southern Coalition, co-finanziato dal programma Creative Europe dell'Unione Europea.