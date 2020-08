Le canzoni di Daniele Fortunato in spiaggia per la Notte Rosa

Venerdì 7 agosto, ore 20, Daniele Fortunato arriva in concerto sulla spiaggia di Rimini per "Un mare d Rosa".

Il cantautore romagnolo, già compositore di musiche per programmi e telefilm per Disney Channel, Fox e La7, presenta il concept album “Quel filo sottile". L'album è stato anticipato lo scorso 10 luglio, dall'uscita del singolo “Le prime pagine”, una fotografia sonnora che svela l’inizio del rapporto fra i due protagonisti di “Quel filo sottile”, in uscita a settembre 2020. La canzone racconta la genesi della relazione amorosa fra due ragazzi, la voglia di leggerezza, di affrontare i rischi e coglierne le opportunità, senza rimpianti. Non mancano però anche riferimenti a tematiche sociali.