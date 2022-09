“Le città visibili” cala il sipario, ultimi appuntamenti al Teatro degli Atti

La decima edizione de Le città visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, è pronta per presentare i suoi ultimi appuntamenti che si terranno fino a domenica 11 settembre al Teatro degli Atti, in collaborazione con il Comune di Rimini.



Ultimi appuntamenti:



Giovedì 8 settembre al Teatro degli Atti si terrà lo spettacolo Sono solo un uomo di Ultimi Fuochi Teatro. Roberto Baggio e Ulisse, un mito del calcio e un eroe classico, si fondono in un’unica figura: un uomo stanco alla fine di un viaggio, solo in un campetto di provincia, un posto dove fermarsi per ripercorrere una storia. Pungolato da un’altra figura, l’uomo, mescolando memoria e sogno, inizia un racconto in cui affronta tempeste, infortuni, panchine, fino ad arrivare all’apice del successo senza mai cedere al canto delle sirene e restando lo stesso di sempre.



Venerdì 9 settembre agli Atti, si ride con l’Illogical Show. Il meglio del peggio dei Trejolie, vincitori di Italia’s got talent 2017. Lo spettacolo ricalca le orme del precedente (Illogical Show) e al tempo stesso ne prende le distanze fino a realizzarsi in una nuova versione. I pezzi di repertorio più conosciuti si alternano così a nuovi esilaranti sketch e un nuovo impianto registico.



Sabato 10 settembre debutta in prima nazionale al Teatro degli Atti una produzione Le città visibili / Menoventi dal titolo Entertainment su testo di Ivan Vyrypaev con Tamara Balducci e Francesco Pennacchia diretti da Gianni Farina. Una donna e un uomo vanno a teatro per assistere a uno spettacolo che li porta a interrogarsi sull’intima natura dell’intrattenimento. Spettatori attenti e curiosi, condividono e commentano le loro intuizioni sulle regole della finzione teatrale e sul rapporto che intercorre tra i fantasmi che popolano il palcoscenico, senza riuscire a individuare un netto confine tra l’attore e il personaggio.



Chiude il programma del festival la delicata maestria di Frida Bollani Magoni in concerto al Teatro degli Atti nella serata di domenica 11 settembre. Un talento puro, prezioso, unico. Frida Bollani Magoni non ha ancora 18 anni eppure si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale. Le sue esibizioni si rincorrono sul web e diventano immediatamente virali: dalla personale versione di Hallelujah suonata a 4 mani con il padre Stefano Bollani, nel programma cult Via dei Matti numero 0, all’esibizione al Quirinale del 2021 applaudita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino alla partecipazione al programma Danza con me di Roberto Bolle.



Ed ora tutta la musica di questa splendida ragazza che sa fare magie con il pianoforte e la voce è raccolta in un album, Primo Tour. Frida Bollani Magoni, che sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali, da quelli condivisi con i genitori – i due talenti eccezionali Petra Magoni e Stefano Bollani – come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato, fino all’interesse per brani e della musica della sua generazione da Ariana Grande a Britney Spears.



Biglietti spettacoli : online 5€ | 4€ under 30; cassa in loco 8€

Biglietti concerti : online 8€; cassa in loco 11€



Gli spettacoli e i concerti saranno alle ore 21:30, mentre il bar (per gli appuntamenti al Teatro degli Atti) sarà aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 20:30.