Le Giornate nazionali delle Sale della Comunità portano in scena "Giobbe, storia di un uomo semplice"

Venerdì 24 settembre 2021 alle ore 21, nell’ambito dell’edizione 2021 degli SDC DAYS: Giornate nazionali delle Sale della Comunità organizzate dall’A.C.E.C. Associazione Cattolica Esercenti Cinema, al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) andrà in scena lo spettacolo teatrale Giobbe –storia di un uomo semplice dal romanzo di Joseph Roth con Roberto Anglisani per la regia di Fabrizio Niccolini, spettacolo vincitore di “Teatri del Sacro 2017”.

Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria al Cinema Tiberio negli orari di proiezione del cinema.

Un romanzo breve di Joseph Roth che attraversa trent’anni di vita della famiglia di Mendel Singer, di sua moglie Deborah e dei suoi quattro figli. Ma attraversa anche la storia del primo Novecento, dalla Russia all’America, dalla guerra russo giapponese alla prima guerra mondiale e oltre. Ma soprattutto attraversa il cuore di Mendel, lo stupido maestro di stupidi bambini, devoto al Signore, e dal Signore – crede lui – abbandonato.

Roberto Anglisani dà voce a tutti i pensieri dei protagonisti, alle paure, alle speranze e alla disperazione, alle preghiere e alle rivolte. Come dice Skowronnek, grande amico di Mendel Singer, «Noi siamo dentro il disegno, e il disegno ci sfugge», per questo Mendel – e tutti gli altri – fanno tanta fatica: la vita è un mistero, la fede un rifugio, e il dolore mette a dura prova anche l’uomo più giusto.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione e con l’osservanza del distanziamento in sala nei posti prestabiliti, anche per i congiunti considerando le dimensioni ridotte della sala.