Le magiche storie di Zia Natalina, un pomeriggio pensato per i più piccoli in biblioteca

Torna il tradizionale appuntamento con la narrazione animata a cura di Alessia Canducci. Sabato 17 dicembre presso la Biblioteca di Riccione è attesa la Zia più simpatica e amata dai bambini a raccontare Le storie di Zia Natalina per trasportare i piccoli spettatori in un mondo affascinante, dove il racconto riesce ad animare oggetti e personaggi, a creare stupore, a stimolare l’immaginazione e a meravigliare, diventando al tempo stesso un’esperienza unica e ineguagliabile per la crescita e la formazione personale.

Zia Natalina attende tutti i bambini in due speciali appuntamenti: dalle ore 15:30 alle 17:00 (bambini di età compresa tra i 6 i 9 anni); dalle ore 17:00 alle 18:30 (bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni).