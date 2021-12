Le note del sax di Enzo Balestrazzi animano Misano

Prezzo non disponibile

Dal 11/12/2021 al 11/12/2021

Ancora un weekend all’insegna della magica atmosfera natalizia, a Misano Adriatico. Dopo la prima di sabato scorso, con l’emozionante esibizione live della violoncellista Elisa Semprini, nel pomeriggio di sabato 11 dicembre saranno le note del sax di Enzo Balestrazzi a risuonare in piazzale Roma. In piazzale Roma, come ogni giorno fino al 9 gennaio, prosegue anche “Un mare di stelle”, la coreografia fatta di luci e musica che crea un’atmosfera unica e suggestiva.



Infine sempre domenica, a Misano Brasile, grandi e piccini potranno partecipare alla caccia al tesoro “Alla riconquista del Natale”, in programma dalle ore 15:00 nel Parco del Sole. Tutti gli eventi del cartellone “Splendida Misano” sono online sul sito di Visit Misano (https://visitmisano.it/natale2021/).