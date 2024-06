Le "Note speciali" della disabilità, come strumento di sensibilizzazione al Parco degli Artisti

Si conferma attenta alle tematiche sociali, l’associazione Sorridolibero APS che gestisce a Rimini dal 2021 il

Parco degli Artisti: il centro culturale realizzato in località Vergiano (Via Marecchiese, 387), sulle rive del Fiume Marecchia, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Per la giornata di domenica 9 giugno al parco è infatti previsto l’evento “Note speciali – Quando la disabilità diventa musica”: una festa a ingresso libero dedicata alla valorizzazione a alla sensibilizzazione sul tema delle disabilità.

Il programma prevede l’apertura alle ore 16:00 e successivamente l’animazione per i bambini, con il mago e

giocoliere Morrjs Joy e una “trucca-bimbi”. Alle ore 18.00 si esibiranno, sul palco dell’arena Spazio Spettacoli SGR, gli artisti dell’Orchestra Inclusiva Euterpe di Ladispoli, con la partecipazione come ospite del cantante Aleandro Baldi.

L’Orchestra, curata dall’associazione Euterpe, nasce da un’idea del Maestro Tommaso Liuzzi per dare a tutti

l’opportunità di esprimersi attraverso la musica. Come molte pubblicazioni scientifiche dimostrano, imparare uno strumento musicale migliora la qualità della vita nelle aree della relazione affettiva, cognitiva, motoria e prassica. Ancora più importante è l’inclusione e la condivisione dei valori umani: la musica e il suono vengono utilizzati per far emergere le qualità dei più fragili.

L’Orchestra è composta da persone con disabilità lieve, medio e grave, e terapisti, oltre ai volontari che suonano a livello amatoriale.

Al termine del concerto, alle ore 19:30 circa sul palcoscenico del chiosco-piadineria "Il Casotto", il cantautore Sergio Casabianca (presidente di Sorridolibero) si esibirà in concerto insieme a due giovanissimi pianisti affetti da disabilità visive: Valentino Bonifazi e Leonardo Targa.

Alla giornata parteciperà anche la sezione di Rimini del CAI - Club Alpino Italiano, con un gazebo informativo in cui presenterà il proprio progetto di “Montagna Terapia”, in escursionismo adattato, per persone con disabilità.