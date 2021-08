“Le notti bianche” di Giulio Casale in scena a Bellaria

?Venerdì 6 agosto alle ore 21.30 penultimo appuntamento con la Stagione Teatrale Estiva del Teatro Astra: “Le notti bianche”, nel Parco Culturale La Casa Rossa di A. Panzini. Il reading, tratto dall’omonimo romanzo di Fedor Dostoevskij, vedrà sul palco gli attori Giulio Casale e Giulia Briata.?

“Le notti bianche”, una favola moderna sulla potenza creatrice del sogno e sui suoi rischi, che è senza dubbio rimasta nella memoria e nel cuore di chiunque l’abbia letta e conosciuta. Questa la scelta di Giulio Casale per il suo nuovo lavoro teatrale: un adattamento che si confronta col mito storico e letterario di Dostoevskij e particolarmente congeniale alla sua cifra stilistica, da sempre fatta d’intensità e ricerca.

Quattro notti e un mattino per raccontare la storia del sognatore e del suo amore tanto profondo quanto fugace; una storia di speranze e di intrecci notturni, di risvegli amari e di desideri inespressi. Tutto porta nel cuore una domanda fondamentale: qual è il confine tra la realtà e il sogno? Fino a che punto è possibile cullarsi nei propri irrealizzati desideri? O per dirla ancora con Dostoevskij:? Un minuto intero di beatitudine, è forse poco per colmare tutta la vita di un uomo? Per accedere allo spettacolo sarà obbligatorio essere in possesso:??- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);??- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà dentro al Cinema - Teatro Astra. I biglietti dello spettacolo sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Astra e on-line, sul sito Vivaticket: www.vivaticket.it ??- intero: 18 €?- ridotto: 16 €??. La biglietteria del Teatro Astra rimane aperta nei seguenti orari:??- mercoledì dalle 10:00 alle 13:00?- venerdì dalle 18:00 alle 20:00?- sabato dalle 18:00 alle 20:00?. Nel giorno dello spettacolo la biglietteria chiuderà alle 21:00

