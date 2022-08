"Le vecchie case del cuore": un libro per rivivere i paesaggi e le architetture rurali dell'entroterra ormai abbandonate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Le vecchie case coloniche dell’entroterra riminese raccontano gusti, tradizioni, personaggi e paesaggi nel libro “Le case del cuore” che sarà presentato mercoledì 3 agosto presso il cortile della chiesa di San Vito (ore 21:00). Nel corso della serata – che rientra nelle iniziative di Frazioncine – l’autore Giancarlo Frisoni dialogherà con l’editore Aiep Giuseppe Morganti e l’architetto Leo Morganti.



Le case del cuore – Un volume in cui la ricca documentazione fotografica è accompagnata da commenti, racconti e versi, sia in italiano che in “lingua” romagnola. Sono storie della quotidianità della quale sono protagoniste persone di ogni età, uomini, donne e bambini che hanno abitato “le case del cuore”. Il volume ci propone paesaggi ed architetture rurali un tempo vive, ma oggi ormai abbandonate. Luoghi divenuti silenziosi e dimenticati, a cui l’autore dedica immagini e prosa che raccontano delle vite ivi trascorse. Così facendo rende merito a quanti vi hanno vissuto le proprie esistenze, spesso vite consumate dalla dura fatica e dai sacrifici, vite di stenti immensi. Nell’opera di questo Autore il confine tra delicata prosa e toccante poetica è sottile.