Le Voci dell’Anima 2021, torna a teatro con i “Sopravvissuti”

Dal 21 al 28 settembre torna il festival Le Voci dell’Anima, giunto alla XIX edizione, che animerà il palcoscenico del Teatro degli Atti di Rimini con una ricca selezione di spettacoli teatrali e di danza.



Il programma si sviluppa in 23 spettacoli di teatro e/o danza, per otto serate (info e dettagli programma già presenti sulla pagina Facebook Voci dell’Anima 2021). Ogni sera al Teatro degli Atti a partire dalle 20:30 alle 23.00 sarà possibile assistere a due/tre spettacoli, con un biglietto unico per l’intera serata al costo di 13€ (ridotto 9€, per studenti e over 65). L’ingresso sarà contingentato e con Green pass. È possibile sottoscrivere un abbonamento, direttamente in biglietteria, scegliendo tra due formule, al costo di 60€ per tutti gli spettacoli, oppure al prezzo di 40€ per 15 spettacoli. Le prenotazioni per gli spettacoli sono già aperte (teatrodellacentena@pianoterra.org). Ogni serata si aprirà con Animali da palco: le voci di Elisa Barucchieri, Teresio Massimo Troll e Massimo Semprini al sax con i loro ospiti, introdurranno le serate del Festival interpretando le ‘creature ribelli’ della poesia italiana, dialettale, americana, dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti. Il Festival si concluderà con l’assegnazione del premio Paolo Barucchieri 2021 alla compagnia vincitrice. Tra gli altri riconoscimenti assegnati, il premio del pubblico, il premio della critica, il premio dell’organizzazione, il premio della stampa, il premio dei tecnici e infine il premio Confine corpo. Segnaliamo infine la possibilità di iscriversi a due workshop, che si terranno entrambi al Teatro degli Atti. In programma mercoledì 22 e giovedì 23 settembre il laboratorio di danza butoh e videodanza a cura di Luan Machado, incentrato sull’espressività corporea attraverso le tecniche e le basi della danza butoh giapponese.(Costo del laboratorio: 50€. Orari di svolgimento: 15.00 - 19.00. I partecipanti potranno accedere gratuitamente al Festival. Info e prenotazioni: teatrodellacentena@pianoterra.org). Vita Risplendi…Ancora è il titolo del secondo workshop in programma da giovedì 23 a sabato 25 settembre, a cura di Antonio Grimaldi, un percorso che parte dalla biografia di Pina Bausch con l’intento di esplorare nuovi mezzi per il racconto teatrale. (Costo del laboratorio: 50€. Orari di svolgimento: 15.00 - 19.00. I partecipanti potranno accedere gratuitamente al Festival. Info e prenotazioni: teatrodellacentena@pianoterra.org).