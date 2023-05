Con "Lectiones Novae", gli studenti diventano "ciceroni" e raccontano il territorio

Prosegue la collaborazione fra Il Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli” e il Rotary Club Rimini Riviera, nell’ambito del progetto Lectiones Novae giunto alla 4° edizione, che vede gli studenti nel ruolo di guide alla scoperta dei luoghi più preziosi del territorio.

Domenica 7 maggio, dalle ore 9:30, dopo aver raccontato nelle precedenti occasioni monumenti e luoghi fra Rimini e Riccione, sarà proprio la sede del Liceo in via Brighenti a Rimini al centro dell’attenzione.

La sede del Liceo Classico aprirà eccezionalmente le sue porte per una visita guidata gratuita a cura degli allievi, che narreranno la storia secolare della scuola, dal 1833 in Palazzo Gambalunga, e dell’edificio storico che ora la ospita, già Scuola elementare "Carlo Tonini", noto storico e bibliotecario riminese, che fu per molti anni insegnante del Liceo.

Gli allievi di oggi faranno conoscere alcuni allievi illustri dell’Ottocento e del Novecento, che si sono distinti nel campo della poesia, della musica, del giornalismo, della ricerca storica, della politica, della cultura, tra i quali Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini, Giovanni Lettimi, il beato Alberto Marvelli, Nevio Matteini, Amedeo Montemaggi, Augusto Campana, Renato Zangheri, Sergio Zavoli, Paolo Fabbri e molti altri.

A corollario della visita, in omaggio a due celebri allievi quali Federico Fellini e Carlo Alberto Rossi, verranno suonate “Amarcord” e “Amore Baciami” dall’Orchestra del Liceo “Classicisti per nome”, diretti dalla Prof.ssa Gorana Cehic.

Le allieve dell’indirizzo Scienze Umane, sotto la guida della Prof.ssa Annalisa Patrignani, illustreranno la figura di Manara Valgimigli, importante grecista, a cui è intitolato il Liceo, insieme al più noto Giulio Cesare.

Sono previste due repliche: alle ore 9:30 e alle ore 11:00

L’ingresso è libero, previa prenotazione