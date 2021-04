Due appuntamenti online con Legambiente

Giovedì 22 aprile alle ore 22, appuntamento con la rubrica "4 Chiacchere per il Pianeta" con ReeDo Lab, in diretta sulla pagina facebook di Legambiente Valmarecchia (https://www.facebook.com/LegambienteValmarecchia/videos/143177291091960), dove si parlerà di laboratori di tessitura, moda sostenibile, autoproduzione e tanto altro.

Il 23 Aprile alle 10:30 incontro al Bike Park Rimini, vicino alla stazione di Rimini, per una bella pedalata in tutta sicurezza, per scoprire alcune delle ciclabili del nostro territorio, arrivando fino alla Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio, dove ci sarà la possibilità di confrontarsi con i gruppi che compongono la Consulta della Bicicletta di Rimini.

Sempre, il 23 Aprile ma alle 18:00 si svolgerà l’evento conclusivo del progetto Green Eye sulla pagina Facebook o il canale Youtube di Legambiente Emilia Romagna. Il progetto ha avuto una declinazione territoriale sulle aree di Rimini, Forlì-Cesena, Bologna area della pianura nord, Modena, Parma, Ravenna e Ferrara (Comacchio). Tra gli argomenti introdotti da Paola Fagioli, Legambiente Emilia Romagna, ci sarà il volontariato ambientale sulle spiagge di Rimini con il racconto di alcune esperienze di volontariato.