Leggende, misteri e fenomeni “strani” tornano protagonisti alla Rocca degli amanti 

Tornano le serate dedicate al paranormale dove leggende, misteri, presenze e fenomeni "strani", sono gli ingredienti principali delle serate organizzate dalla compagnia di ricerca. Sabato 21 maggio ore 21, appuntamento con un "viaggio" davvero speciale all'interno della rocca di Montefiore, nel quale passato e presente si incontreranno, ma soprattutto ritroveremo le tracce di un passato che sembra non essersi dissolto completamente. Conoscete la bellissima storia di Ungaro Malatesta che, per amore, compie un viaggio nell'aldilà, scendendo in un luogo abitato dai "non vivi"...? E la storia di Costanza, sfortunata figlia del Malatesta che fu assassinata giovanissima per conto di uno zio avido di potere...Tracce leggere rimangono di questi personaggi che hanno reso immortale la loro stessa memoria e che, in qualche modo, vogliono ancora raccontarsi. Visita alla rocca a lume di candela. Prenotazione obbligatoria al 3494449144. Posti limitati. Ingresso a pagamento.