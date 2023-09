Leggerezza e paure ancestrali: a Percuotere la mente la sensualità e l’estro della musica di Gavin Bryars

E’ Gavin Bryars, uno dei massimi esponenti diretti del minimalismo internazionale, il nuovo protagonista di Percuotere la Mente, la rassegna che la Sagra Musicale Malatestiana dedica alla musica contemporanea. Domani sera, sabato 9 settembre (ore 21.15), sul palco del Teatro Galli sarà dunque una delle rare occasioni in cui sarà possibile ascoltare dal vivo il compositore e contrabbassista britannico, oggi ottantenne e protagonista di una carriera che sfugge alle definizioni.

E’ negli anni settanta che firma i suoi due capolavori, i due suoi brani più iconici: The Sinking of the Titanic, mettendo in musica per ensemble, tramite testimonianze dirette, registrazioni e suoni, la sfortunata storia del transatlantico Titanic. Il secondo, Jesus Blood Never Failed Me Yet, un canto religioso di un senzatetto, incontrato occasionalmente, viene ripetuto ben 150 volte e sovrapposto a ricche armonie di archi e di ottoni, creando una potente ed emozionante testimonianza dei valori più alti dello spirito umano. La musica di Gavin Bryars è difficile da etichettare: lo si può trovare fra gli scaffali della musica classica, o nei reparti del jazz, volendo anche nei cataloghi della musica da film, per i teatro o per programmi tv, per trascrizioni, ricerca o per composizioni di musica classica. Una miscellanea di sensualità e arguzia, a tratti profondamente commovente, grazie ad uno dei pochi compositori in grado di coniugare leggerezza e paure ancestrali.

Ad accompagnare Bryars, James Woodrow alla chitarra elettrica, Morgan Goff alla viola, Audrey Riley e Orlanda Bryars al violoncello, Alexandra Tchernakova pianoforte.

Il concerto sarà preceduto nel pomeriggio dalla proiezione del film documentario girato a Venezia Writings on Water, protagonista la danza di Carolyn Carlson sulle musiche composte e dirette da Gavin Bryars, con i costumi firmati da Alberta Ferretti. La proiezione è in programma sabato alle ore 18 al cinemino al Palazzo del Fulgor.

Al Teatro Galli in esposizione gli spartiti artistici di Luigi Castiglioni

La musica sposa l’arte della legatoria nelle creazioni di Luigi Castiglioni, uno storico rilegatore riminese, tra i più apprezzati nel panorama contemporaneo anche su scala internazionale. Castiglioni ha messo a frutto la sua formazione da musicologo, con un'attenzione particolare per il minimalismo, realizzando alcune opere come quella in esposizione in questi giorni al Teatro Galli: una speciale rilegatura dello spartito del brano di Bryars “Jesus’ Blood Never Failed Me Yet”. Castiglioni ha realizzato una edizione limitata del libro in 140 copie, autografate dallo stesso Bryars.

Biglietti

Ingresso unico non numerato 15 euro. Prevendita al Teatro Galli e online su https://biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx. La biglietteria del Teatro è aperta dal martedi al sabato dalle ore 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,30. biglietteriateatro@comune.rimini.it