“LeggiAmo Verucchio” al via la maratona di letture all’aperto in streaming

Il Comune di Verucchio, nel terzo biennio da Città che legge, lancia ‘LeggiAMO Verucchio’una maratona di letture all’aperto in diretta streaming dai luoghi simbolo del paese con protagonisti attori, bimbi, nonni, disabili e chiunque voglia entrare a farne parte. La sindaca Stefania Sabba: “Sabato 24 aprile alle 10 in diretta sui canali social ci sarà la firma del Patto per la lettura che darà il via al progetto e al Maggio dei libri 2021 sul tema Paolo e Francesca in omaggio al 700esimo anniversario della morte di Dante: in tempi di Covid non faremo i tradizionali laboratori, ma ai bimbi sarà fornito un kit per realizzare un disegno e una poesia che saranno poi pubblicati sui canali social del Comune e della Biblioteca e raccolti in un volume per la Don Milani. Con il progetto LeggiAMO Verucchio – Maratona di lettura all’aperto l’amministrazione partecipa al bando regionale denominato appunto “Città che legge 2020.”

A leggere i brani, scelti di volta in volta in base alle tematiche e alle ricorrenze, saranno gli attori delle compagnie teatrali locali, gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Ponte sul Marecchia’, i lettori volontari della Biblioteca, i nonni del Centro Anziani, i portatori di handicap della Cooperativa sociale La Goccia o della Papa Giovanni XXIII… “ma la maratona sarà aperta a chiunque voglia partecipare” aggiunge la prima cittadina.

La firma del Patto, il 24 aprile sarà anche l’occasione per il via ufficiale al Maggio dei Libri 2021, “iniziativa cui la Biblioteca Don Milani aderisce dal 2016 in un percorso in cui rivolge particolare attenzione al mondo dei bambini e dei ragazzi organizzando costantemente letture ad alta voce con la partecipazione attiva di genitori, docenti ed educatori insieme ai volontari del gruppo Ci.Vi.Vo ‘Amici della Biblioteca’” spiega la direttrice Lisetta Bernardi. Il Maggio dei Libri 2020 è dedicato ai 700 anni della morte di Dante Alighieri, è declinato in particolare sul tema “amor…” incarnato dai personaggi di Paolo Malatesta da Verucchio e Francesca da Polenta da Rimini (la cui tragica vicenda è narrata, come universalmente noto, nel Canto V dell’Inferno) e i bambini ne saranno ancora grandi protagonisti pur in un’edizione adeguata a sua volta ai provvedimenti anti Covid.

Non si terranno cioè i tradizionali laboratori in presenza, ma a partire da sabato ai piccoli sarà consegnato un kit gratuito per la realizzazione di un disegno e di una poesia in rima sulla storia d’amore tra Paolo e Francesca. I kit saranno disponibili in biblioteca fino al 22 maggio, i disegni saranno pubblicati sui canali social della Don Milani e del Comune di Verucchio e saranno poi raccolti in un volume rilegato che rimarrà conservato nella biblioteca comunale.

Info e prenotazioni (obbligatorie per ricevere i kit e per partecipare alle letture): Biblioteca Comunale Don Milani, Piazza Europa, 1 Villa Verucchio. Tel. 0541/671166; email: biblioteca@comune.verucchio.rn.it