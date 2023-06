Si solcano i mari di Riccione con l'esposizione e la regata delle barche storiche di "Il Legno e il mare"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Dal 23/06/2023 al 25/06/2023

Indirizzo non disponibile

Riccione

Torna anche nel 2023, Il Legno e il mare, l’esposizione e la regata delle barche storiche che raccontano la passione per il mare e il fascino del legno.

A partire da venerdì 23 e fino a domenica 25 giugno il lungomare, la spiaggia e il mare di Riccione ospiteranno magnifici esemplari di imbarcazioni in legno, fedelmente restaurati e in perfette condizioni operative. Si potranno ammirare le splendide barche realizzate grazie alla sapiente arte dei maestri d’ascia e anche scoprire segreti e storie dell’andare per mare di un tempo lontano, osservare le barche coi loro equipaggi che sfilano nello specchio d’acqua che lambisce la spiaggia di Riccione.

Durante le tre giornate della manifestazione, in piazzale San Martino, sarà allestito un percorso fotografico che racconta e condivide le storie sulle barche costruite dai migliori cantieri dell’epoca e che hanno fatto navigare generazioni di velisti; sempre in piazzale San Martino, saranno esposte le barche storiche in legno dalle ore 10:00 alle 23:00.

Sabato 24 giugno, dalle ore 11:00, lo specchio acqueo antistante piazzale San Martino ospiterà la sfilata dei legni storici restaurati. Inoltre, nel corso delle tre giornate, sono previsti incontri culturali sul tema..