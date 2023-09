Con "Let's dance" un weekend di danza, al centro commerciale ospite anche un ballerino di Amici

Festa della danza a Le Befane Shopping Centre di Rimini che chiude un settembre ricco di eventi con 'Let's Dance', una due giorni di ballo e spettacolo realizzata in collaborazione con InDanza Show Academy: incontri speciali, performance e uno show che vedrà in scena gli allievi dell'accademia riminese e i campioni di ballo italiani.

Sabato 30 settembre gli appassionati di danza e il pubblico de Le Befane accoglierà Christian Stefanelli, ballerino di Amici, per un emozionante meet&greet che farà seguito a un talk show durante il quale Christian parlerà di sè, della sua esperienza ad Amici e della sua carriera di danzatore.

Domenica 1 ottobre alle 17 e, in replica, alle 18, si accendono invece le luci sullo show 'Ti va di ballare' realizzato dai ballerini di InDanza Show Academy di Rimini con i Campioni Italiani di ballo 2023. Appuntamento in piazza Zara.

Si conclude durante questo fine settimana anche l'iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale per l'Alzheimer dello scorso 21 settembre. Domenica 1 ottobre 2023 in piazza Zara si terrà un laboratorio di musica, dalle 10 alle 12, in collaborazione con Gioca Musica, aperto a nonni e bambini: nella prima parte ci si potrà esercitare con lo strumento musicale scelto, per poi - tutti assieme - regalare al pubblico de Le Befane un momento orchestrale finale. Lunedì 2 ottobre 2023, invece, sarà attivata una propozione speciale con Be Fan Card che consentirà a tutti i possessori di ritirare, gratuitamente, uno 'scaldotto' blu, per affrontare al caldo la stagione fredda.