A Verucchio "C’era una volta nel bosco delle favole" letture animate per i più piccoli

Domenica 14 febbraio ore 16,30 in diretta streaming dal Teatro Eugenio Pazzini Verucchio la Compagnia Fratelli di Taglia presenta il secondo e ultimo appuntamento dedicato ai più piccoli dal titolo: “C’era una volta nel bosco delle favole…” letture animate di fiabe classiche musicate dal vivo. Si inizia con la lettura animata per bambini dai 3 anni in su dal titolo: Il lupo e i 7 capretti e i tre nanetti del bosco.

La diretta streaming è dalle ore 16,30 e sarà visibile dalle pagine facebook di: Teatro Pazzini Verucchio - Fratelli di Taglia - Arcipelago Ragazzi - Comune di Verucchio

Voci narranti: Patrizia Signorini, Giovanni Ferma, Marina Signorini Musica e canto dal vivo: Massimo Modula e Giacomo de Paoli

Regia:Daniele Dainelli. Tecnici audio luci: Andrea Bracconi e Luca Baldacci. riprese diretta video: Beatrice Massari, Giovanni Bartolucci associazione Pop Maker . L’evento è gratuito ed è organizzato con il sostegno del Comune di Verucchio - Regione Emilia Romagna - Mibac Radio Sabbia è mediapartner